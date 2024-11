Perde la vita a soli 26 anni. Sbanda sulla strada di casa, l’auto si ribalta, muore tra le fiamme

Amava i cavalli: le piaceva la sensazione di libertà che provava quando andava al galoppo. Erano la sua vita, come i cani e la natura. Quella vita che le è stata strappata troppo presto e tragicamente. Soliera piange l’improvvisa scomparsa di Caterina Lugli, morta a soli 26 anni la notte scorsa a seguito di un devastante incidente stradale avvenuto tra Modena e Soliera. Erano quasi le due di notte, la ragazza era a bordo della sua Dacia Sandero e presumibilmente stava tornando verso casa, visto che l’incidente è avvenuto non distante dalla sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la giovane abbia perso il controllo del mezzo all’altezza di via Stradello Confine per poi finire contro un muretto in cemento. La sua auto, alimentata a Gpl, si è quindi ribaltata ed è scoppiato un incendio. Le fiamme hanno velocemente invaso la macchina e l’abitacolo e purtroppo per Caterina non c’è stato nulla da fare. Sembra che la ragazza abbia anche cercato di uscire dal mezzo ma, purtroppo, l’incendio è stato improvviso e devastante e non le ha lasciato scampo. I soccorsi sono stati tempestivi: allertati dagli automobilisti che hanno visto il fuoco, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Carpi che hanno domato le fiamme che avvolgevano l’auto e spento l’incendio, ma per Caterina non c’era più nulla da fare: il suo corpo carbonizzato è stato estratto intorno alle 4. In via Stradello Confine sono intervenuti anche i Carabinieri, per i rilievi del caso, e il 118 con ambulanza e automedica.

La circolazione del tratto interessato dall’incidente è stata sospesa per alcune ore per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso. "Ciao Cate, voglio ricordarti così" sono le parole di un’amica che ha postato sulla pagina sociale della giovane amazzone un video che la ritrae in un momento di spensieratezza mentre arriva al galoppo su un cavallo, guarda la telecamera, sorride e alza il pollice. Moltissimi i messaggi di dolore per la sua tragica morte e di vicinanza alla famiglia. "Conoscevo Caterina fino da quando abbiamo frequentato insieme le scuole medie – ricorda un amico -. Ha sempre amato moltissimo i cavalli: ai tempi ne aveva due. I ricordi più belli con lei erano le biciclettate in campagna e le camminate. Era una ragazza riservata all’esterno, ma una volta conosciuta era un’ottima amica, vitale e simpatica e molto energica. Siamo sconvolti". Caterina lavorava all’autogrill Secchia Nord: "Era così gentile – racconta una collega -. Abbiamo parlato insieme solo qualche giorno fa, durante una pausa, avevamo lo stesso turno. Spesso mi offriva i panini, era così dolce. Siamo tutte sconvolte, non riusciamo a parlare e a credere che non ci sia più". "A nome mio personale e in rappresentanza di tutta la comunità solierese, voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia, per la dolorosa scomparsa di Caterina", afferma la sindaca di Soliera Caterina Bagni.

Maria Silvia Cabri