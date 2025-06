"Piazza Matteotti, il presidio è attivo e ’mobile’"

Più agenti in movimento, maggiore visibilità e un presidio attivo e costante. Il chiosco ex edicola di piazza Matteotti (punto città sociale e sicura) entra nella sua seconda fase operativa, trasformandosi da punto statico di raccolta segnalazioni a cuore di un presidio mobile e capillare. È una delle prime novità dell’estate 2025, frutto del lavoro congiunto tra l’assessorato alla Sicurezza del Comune e il Comando della Polizia locale.

"Con questa rimodulazione – ha spiegato l’assessora alla Sicurezza urbana integrata e alla Polizia locale Alessandra Camporota – il chiosco di piazza Matteotti entra in una nuova fase che introduce un sistema di presenza visibile e pattugliamento attivo da parte della Polizia locale nelle aree più critiche del centro storico, così da innescare quell’effetto deterrenza che è un elemento cruciale per la sicurezza della città. Oltre a garantire un più rapido intervento dei nostri operatori. Si tratta di un cambiamento importante; un tassello che si aggiunge all’ordinanza sulla chiusura dei negozi di vicinato alle 20 e rientra in un più ampio piano di interventi per un’estate più sicura, elaborato assieme al nuovo comandante Alberto Sola che ringrazio".

La nuova organizzazione del chiosco introduce un servizio quotidiano con controlli mirati in orario serale, in particolare nelle zone della movida. Gli agenti della Polizia locale, non più semplicemente presenti all’interno della struttura, pattuglieranno costantemente le strade e le piazze del centro storico, garantendo una sorveglianza diretta e continua. Nelle ore diurne l’attenzione sarà principalmente sulla sicurezza stradale e sull’area del sito Unesco, per poi controllare le zone più critiche e quelle della vita notturna tra piazza Pomposa e via Taglio.

Nei fine settimana, inoltre, saranno attivi anche gli Street tutor che continueranno a essere presenti nelle zone della movida di via Gallucci, via Canalino, Corso Canalgrande e limitrofe, oltre che nei viali del centro dal parco Pertini a piazzale Risorgimento, fino ad arrivare al parco Novi Sad dove si trova anche la ruota panoramica.

Alla nuova configurazione del chiosco di piazza Matteotti si affianca, infine, un rafforzamento complessivo delle attività di controllo, che comprende la presenza periodica dell’unità cinofila antidroga per contrastare il fenomeno dello spaccio e, in coordinamento con le altre forze dell’ordine, controlli costanti nei parchi e nelle aree verdi, presidi serali e controlli antialcol.