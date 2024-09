Precipita dal balcone di casa. Muore una donna di 82 anni

E’ precipitata all’improvviso dal balcone. Nonostante la corsa disperata al pronto soccorso, una volta arrivata all’ospedale, purtroppo, è deceduta. Vittima ieri mattina del tragico evento una signora anziana di 82 anni di origine spagnola. L’episodio è avvenuto a Castelfranco Emilia, in via Leopardi. Non è chiara la dinamica dell’evento e non viene esclusa la caduta accidentale. La donna, M.M.U. le iniziali è infatti caduta dal balcone all’improvviso, precipitando rovinosamente al suolo.

Non è chiaro se all’interno dell’abitazione fossero presenti altre persone. Sarebbero stati i vicini a dare l’allarme, dopo aver trovato la pensionata, a terra, in stato di incoscienza.

Subito sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. La paziente è stata stabilizzata sul posto per poi essere trasferita, in condizioni di massima gravità all’ospedale di Baggiovara.

Qui, purtroppo, la donna è deceduta poco dopo a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto al suolo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale e i carabinieri di Castelfranco. Sono ora in corso accertamenti per far luce sulle cause della tragedia