Pressing per avere Campagna già con il Milan

Il Carpi proverà a mettere Simone Campagna a disposizione di mister Serpini già per la gara con il Milan Futuro di domenica 5 gennaio. Il ds Marco Bernardi sta chiudendo l’affare con l’Ascoli per ufficializzarlo già il 2 gennaio, giorno di apertura delle liste, così il centrocampista avrebbe tre giorni per allenarsi con i nuovi compagni. La formula sarà quella del trasferimento a titolo definitivo: Campagna ha firmato con i bianconeri fino a giugno 2025 con l’opzione per un altro anno e lo stesso contratto di un anno e mezzo sarà "traslato" in biancorosso. Il giocatore, che già nell’estate del 2023 in D l’allora ds Riccardo Motta voleva portare con sé da Corticella in biancorosso, andrà a sostituire Forapani nello scacchiere della mediana, mezz’ala di forza e dalle doti da incursore, come dimostrano i 10 gol segnati in 61 gare di D. Gli manca un po’ il campo, visto che l’ultima gara giocata con l’Ascoli (13 gettoni, 2 dal 1’) risale ai primi di dicembre ma non avendo mai avuto infortuni in questa stagione gli basterà poco per mettersi al pari dei compagni. Da quello che si è appreso, però, il suo arrivo in mediana non sarà l’unico, perché la pista che porta a Federico Casarini rimane più che aperta: il centrocampista lascerà una Turris sull’orlo dell’esclusione dal campionato e continua il discorso col Carpi per trovare un’intesa sulle cifre per un anno e mezzo di contratto. Il Carpi attende notizie anche dal Modena per il guardiano Pezzolato, in prestito dai gialloblù, che chiuso da Sorzi potrebbe essere dirottato dai canarini altrove o riportato alla base. Per la corsia mancina invece l’obiettivo numero uno resta il 2004 Cavallini della Reggiana: c’è l’accordo con giocatore e agente, ma i granata prendono tempo e così Bernardi sta studiando il piano B. I nuovi esami previsti per il 16 gennaio a Tcheuna chiariranno poi quanto l’esterno potrà tornare e da lì si capirà se servirà o meno un altro terzino sinistro (dirottando Cecotti e Verza a destra).

Davide Setti