Primavera, i neroverdi agganciano la vetta

Sassuolo: Scacchetti; Parlato, Corradini, Macchioni, Benvenuti T.; Weiss (25’ s.t. Seminari), Tomsa, Leone; Bruno (45’ s.t. Di Bitonto); Sandro (36’ s.t. Daldum), Vedovati (25’ s.t. Minta). All. Bigica (Mantini, Viganò, Benvenuti G., Knezovic, Negri, Barani, Frangella)

Empoli: Versari; Moray, Falcusan, Mannelli (17’ s.t. Cesari, 29’ s.t. Orlandi); Lauriecella (17’ s.t. Majdandzic), Bacci (29’ s.t. Bacciardi), Belardinelli, Matteazzi, Bembnista; Popov, Konate (17’ s.t. Pereira). All. Birindelli (Viti, Asmussen, Bacciardi, Akpa, Trdan, Rugani, Orlandi, Olivieri)

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa (Miccoli, Bosco)

Reti: 39’ p.t. Sandro

Note: espulso (42’ s.t.) Macchioni per gioco scorretto, ammoniti Lauricella, Leone, Weiss

Chiude la sua settimana perfetta con la terza vittoria su tre tra campionato e Youth League, la Primavera del Sassuolo, che supera di misura l’Empoli e si attesta in vetta alla classifica insieme a Lazio e Milan. Vero che là in alto la classifica è cortissima – sei squadre in un punto – ma meglio avere un punto in più che uno in meno, anche alla luce del tanto che il Sassuolo sta spendendo a causa del doppio impegno che lo ha visto in campo sei volte – quattro in campionato, due in Europa - in venti giorni. E anche alla luce del fatto che andare oltre l’Empoli è stato meno semplice di quanto suggerisca la classifica, dal momento che il Sassuolo ha giocato le fasi finali della gara addirittura in 9: perso Macchioni a seguito dell’espulsione comminatagli a ridosso del 90’, Bigica ha infatti inserit Di Bitonto, costretto tuttavia ad uscire subito per un problema alla caviglia. Morale? Empoli sotto di un gol, ma con due uomini in più e 7 di recupero per tentare un ultimo assalto che tuttavia non va a buon fine. E preserva quel vantaggio, minimo ma pesantissimo, che il Sassuolo si era guadagnato sul finire del primo tempo con Sandro – settimo gol in 10 gare di campionato, quarto nelle ultime quattro - e aveva poi legittimato colpendo un palo poco prima dell’ora di gioco con Vedovati. Gara in controllo, insomma, rimasta tale nonostante un finale non semplice, gestito comunque nel modo giusto. E Sassuolo in testa, "bravo a sfruttare – dirà Bigica nel dopogara le occasioni che ha avuto, dimostrando una buona crescita dal punto di vista mentale"

La giornata Lazio-Cremonese 3-0; Milan-Cagliari 2-0; Juventus-Bologna 2-2; Hellas Verona-Monza 4-0; Sassuolo-Empoli 1-0; Atalanta-Roma 1-3; Cesena-Lecce 3-1; Fiorentina-Inter 0-2; Genoa-Torino 0-1; Udinese-Sampdoria 3-1.

La classifica Sassuolo, Lazio, Milan 22 p.ti; Fiorentina, Inter, Torino 21; Bologna, Roma 18; Juventus, Genoa 17; Cagliari 14; Cremonese, Hellas Verona 12; Lecce, Atalanta, Monza, Empoli, Cesena 11; Udinese 6; Sampdoria 5.

Stefano Fogliani