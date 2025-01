Progettare sistemi automatici. Partito il corso di Its Maker

È iniziato a Pavullo il nuovo corso Fondazione ITS Maker Academy in "Progettazione di sistemi automatici", il primo in Italia in montagna che formerà tecnici superiori per l’automazione e i sistemi meccatronici – disegno e gestione di sistemi automatici, con un programma didattico messo a punto con varie imprese del territorio dei settori automazione, packaging e confezionamento, alimentare, tessile, ceramico e digital industry. Sono 19 i giovani che lo frequentano (3 ragazze e 16 ragazzi), provenienti per circa la metà dal territorio del Frignano e per il resto da altre parti dell’Emilia e del Paese (grazie anche al lavoro di scouting di Adecco), con alloggi messi a disposizione dalle aziende per gli studenti fuori sede. Le lezioni si tengono al mattino presso l’Unione dei Comuni e al pomeriggio all’Istituto Marconi. "Dopo 40 mesi di duro lavoro – commenta il sindaco Davide Venturelli - in collaborazione con la Fondazione ITS Maker, si apre una grandissima opportunità formativa per tutti i ragazzi e ragazze che potranno formarsi attraverso un percorso mirato che garantirà un inserimento automatico nel mondo delle imprese locali". Ormes Corradini, presidente ITS Maker ringrazia in particolare le aziende del territorio "che – dice - mai hanno smesso di crederci e si sono messe a disposizione per coprire economicamente i costi degli alloggi dei ragazzi. Grazie al sindaco, all’aeroporto di Pavullo, all’istituto Guglielmo Marconi e a tutto il territorio che ha permesso di raggiungere questo risultato".

L’ex Rettore di Unimore, Aldo Tomasi, ha ricordato che "la realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie all’impegno e alla determinazione di molti, per concretizzare un’idea che, oggi, si dimostra fondamentale per il futuro della montagna, creando professionisti altamente qualificati, essenziali per l’industria del nostro territorio". Il corso è organizzato e gestito da ITS Maker, Fondazione ITS notissima per la sua esperienza più che decennale nel settore della formazione per il settore autosport, della automazione e della meccatronica avanzata e dura due anni. Comprende due periodi di inserimento in azienda (possibili anche formule di apprendistato retribuito, in alcuni casi) per un totale di 800 ore. ITS Maker vanta da anni oltre il 94% di assunzioni al termine dei corsi, il 70% delle quali con contratti a tempo indeterminato entro 3 anni dal diploma, un diploma che ha valore legale, rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, valido in tutta Europa e valido anche per il riconoscimento di crediti CFU in caso di proseguimento di studi all’università.

Walter Bellisi