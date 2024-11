"Questa zona è una giungla"

"Questa zona, e soprattutto l’area di questo parcheggio, sta diventando una giungla. Una vera e propria giungla, sì – ripete con decisione Michela Molinari – e chi passa per di qui o nelle strade adiacenti lo sa. Non è inusuale, infatti, vedere episodi di spaccio anche alla luce del sole, anche se il momento in cui serve fare più attenzione è la sera".

"Lo ribadisco: non è una situazione tranquilla. Pensiamo anche alle tante biciclette che vengono rubate in quest’area – continua – per chi la frequenta non è facile, insomma: basta anche soltanto uscire dagli uffici verso le 19 di sera per trovarsi davanti uno scenario che non è affatto dei migliori".