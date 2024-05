"Questo sport è capace di regalarci emozioni uniche"

Perché ci piace il calcio?

Perché é uno sport che regala emozioni che possono deluderti o darti gioia. Si impara a giocare di squadra senza litigi o prese in giro tra compagni, si impara a portare rispetto per gli avversari e il direttore di gara; si impara a tifare non solo per la squadra in cui si gioca ma anche, in alcuni casi, per gli avversari (fair play). A noi piace il calcio soprattutto perché è lo sport più bello del mondo sia da giocare che da vedere. Il calcio è famoso per aver avuto molti idoli ed evoluzioni tecnologiche come il (var), queste nuove tecnologie hanno, per certi, versi cambiato lo sport ma a noi piace cosí com’è. Il calcio è molto bello anche perché migliaia di persone vanno allo stadio solo per vedere una partita quindi si può capire quante gioie e disappunto può donare questo sport.

Esistono molte categorie dalla terza categoria alla serie A ma pur che sia la piú bassa categoria bisogna portare rispetto e lo stesso vale per le squadre di ogni campionato. Io mi chiamo Giovanni Alberto Schepis e ho sempre avuto la passione per il calcio, questo interesse per il calcio ora come ora mi ha portato a giocare per l’AC.CARPI under dodici. Io mi chiamo Leonardo Magno in questo momento non pratico calcio, ma ho la passione per questo sport fin da quando ero un bambino e guardavo le partite della Juventus la mia squadra del cuore. Il nostro torneo preferito per club è la Champions League perché le squadre che sembrano e favorite molte volte escono nella fase a gironi. Esistono anche le nazionali di calcio in cui vengono convocati i migliori giocatori di una determinata nazione. Il trofeo più significativo per cui si affrontano le nazionali è il mondiale: una competizione in cui tutte le nazionali provenienti da tutto il mondo si affrontano per decidere qual è la piú forte.