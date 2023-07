Ruben Biskupec, morto in Olanda dopo un malore a un festival techno

Modena, 13 luglio 2023 – Aveva solo 25 anni, ma aveva saputo distinguersi negli studi così come nello sport. Era adorato dalla famiglia e dagli amici e la curiosità lo aveva portato a girare il mondo, sia per studio che per diletto. Nessuno però poteva immaginare che la sua vita si interrompesse all’improvviso. Modena piange Ruben Biskupec, deceduto in circostanze misteriose nei Paesi Bassi lo scorso lunedì.

Il ragazzo è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava ad un festival, in compagnia degli amici, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove si è spento lunedì. In queste ore sul corpo del ragazzo sarà effettuato l’esame autoptico al fine di individuare le esatte cause del decesso, che al momento risultano ignote. Sulla morte del 25enne, infatti, sono in corso indagini da parte della magistratura.

Ruben si trovava all’estero da circa un anno. Il 25enne, dopo essersi laureato in Scienze informatiche, nel 2021, si era trasferito in Olanda dopo aver deciso di specializzarsi in cybersecurity all’Università di Eindhoven. Ruben però era nato e cresciuto a Modena, dove la famiglia è nota: gestisce, infatti, la pizzeria Taurus da diverso tempo.

Ma il suo nome spopolava tra gli amanti dello sport: aveva infatti giocato nel Modena Rugby e poi con i Modena Vipers. Alla fine la sua scelta era caduta sugli studi informatici: da qui la decisione di trasferirsi nei Paesi Bassi, mettendo da parte per qualche tempo rugby e football.

Da quanto si è appreso lo studente lo scorso sabato si era recato con gli amici all’Awakenings, festival di musica techno che si svolgeva proprio dal 7 al 9 luglio nei Paesi Bassi, a Hilvarenbeek, vicino Amsterdam. All’improvviso, però, il 25enne sarebbe stato colto da malore, tanto da essere trasferito nel punto di primo soccorso allestito al festival e poi, d’urgenza, al Sant’Elisabeth Hospital, Policlinico di Tilburg.

Subito i genitori dello studente sono stati avvisati del malore che aveva colpito il figlio e domenica lo hanno raggiunto in ospedale. Come spiega il legale della famiglia, però, lunedì il cuore di Ruben ha smesso di battere. Per far luce sulle cause del terribile decesso ora – su delega della magistratura locale – sarà effettuata l’autopsia. "Ora per noi è il momento del silenzio e del dolore – affermano i genitori del 25enne, Boris e Andrea – Esprimiamo però il nostro più profondo ringraziamento a tutti coloro che ci sono stati vicini in Olanda in questi giorni terribili. L’ospedale ci ha offerto il massimo che potessimo chiedere e i servizi sociali ci hanno sostenuto in ogni modo possibile".

A ricordare Ruben con la sofferenza nel cuore è Alessandro Mazzi, direttore sportivo del Modena Rugby: "Non abbiamo capito cosa sia successo. Abbiamo saputo che si è sentito male sabato sera e lo hanno ricoverato – spiega – Era via da tempo a studiare in Olanda, ma con qualcuno era rimasto in contatto. Al campo da rugby lo abbiamo visto mesi fa, quando è venuto a Modena a trovare i genitori. In quell’occasione – spiega – era venuto a vedere una partita di campionato con gli amici di campo. Io ci sono rimasto davvero male – sottolinea Mazzi –, era cresciuto da noi dal punto di vista sportivo: ha iniziato a giocare a rugby che era un ragazzino e ha fatto le giovanili per poi esordire in prima squadra. Ha fatto due campionati è quello che posso dire è che era un buon giocatore e ci eravamo affezionati. Avevamo un ottimo rapporto. Ci è dispiaciuto che avesse smesso di giocare, ma aveva deciso di andare all’estero per seguire gli studi, ovvero la cybersicurezza, un’altra sua grande passione".

Ad esprimere cordoglio anche la società B.C.M. Vipers Modena. "Abbiamo appreso con sgomento della scomparsa di Ruben Biskupec, giocatore gialloblu nell’anno dello scudetto di Seconda Divisione (2021). Ruben si trovava in Olanda per motivi di studio e ancora non sono chiare le ragioni per le quali ha perso la vita. Venticinque anni, Ruben ha associato la sua passione per il rugby a quella per il football americano, condividendo con i Vipers un capitolo importante della nostra storia sportiva. A lui va il nostro commosso ricordo, e alla sua famiglia l’abbraccio di tutta la società, con dirigenti, atleti, tecnici e tifosi".