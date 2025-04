"Sala consigliare ancora inagibile. Una vergogna, accellerare i lavori"

"Quando tornerà a riunirsi nella sua sede ‘naturale’ il consiglio comunale di Sassuolo, ‘esiliato’ da inizio legislatura presso una sede provvisoria collocata presso il comando della Polizia Locale di viale San Pietro?". Lo chiedono, con un’interrogazione, i consiglieri di Fratelli d’Italia che non possono non evidenziare come "una città come Sassuolo, per dimensione e importanza, merita di svolgere la propria attività istituzionale in una sede consiliare degna e rappresentativa". Ebbene, la sala consiliare di via Pretorio, ovvero la sala consiliare per antonomasia, è oggetto di lavori che le ha permesso sono in un’occasione di ospitare i lavori del consiglio, tenutisi poi in viale San Pietro.

"Soluzione – scrivono i consiglieri di Fd’I - che doveva essere temporanea e si sta protraendo più del dovuto, oltre a risultare inadeguata a garantire il decoro, la funzionalità e la solennità proprie dell’attività consiliare, limita la partecipazione e la trasparenza dovute ai cittadini". L’Amministrazione, aggiungono Luca Caselli, Alessandro Lucenti, Anna Maria Anselmi e Stefania Giavelli "aveva promesso di risolvere in tempi brevi il problema e il presidente del Consiglio Comunale aveva assicurato che la sala consiliare sarebbe certamente stata agibile per fine marzo" e chiedono se "se si intendano predisporre con urgenza, e comunque prima della prossima seduta del Consiglio, tutti gli interventi tecnici e strutturali necessari per la riapertura e il pieno utilizzo della sala di via del Pretorio o quando la stessa sarà rimessa a disposizione del consiglio".