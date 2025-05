San Prospero, ultimi eventi prima del voto

San Prospero, unico comune modenese in cui si vota per le amministrative il 25 e 26 maggio, inizia l’ultima settimana di campagna elettorale e gli appuntamenti clou. Gli elettori aventi diritto, intanto, - si è appreso - saranno 4.782, con una quasi parità tra uomini e donne, anzi gli uomini (2.395) saranno leggermente più numerosi delle donne (2.387).

Le giornate che hanno preceduto la consultazione, che per iniziativa delle associazioni economiche di categoria vedrà domani sera alle ore 20.30, presso il Circolo polivalente San Prospero (via Chiletti, 6), l’unico confronto diretto tra i tre candidati sindaco Bruno Fontana (San Prospero per il cambiamento), Sauro Borghi (San Prospero 2030) ed Eva Baraldi (Un Comune per tutti), sono state precedute da numerosi incontri con la popolazione, le categorie, le frazioni, i giovani e cene di autofinanziamento.

Il timore, forse, dell’insuccesso di partecipazione delle recenti regionali di novembre (1.890 votanti, 39,66%, su 4.765 aventi diritto) e anche delle elezioni europee del giugno scorso (2.194 votanti, 47,69%, su 4.601), hanno intensificato l’impegno di candidati e liste per avvicinare i cittadini e comprendere i loro bisogni, che cosa si attendono.

Sarà che, dopo un anno – per così dire – "sospeso" di commissariamento i sanprosperesi avevano voglia di far sentire la loro voce, di farsi ascoltare, di rimettere in corsa la macchina comunale, ma in queste giornate di campagna elettorale si è assistito a riunioni insolitamente affollate ovunque che fanno attendere una buona partecipazione al voto.

Oltre all’appuntamento di domani, i vari candidati stanno mettendo a segno le ultime uscite e gli ultimi colpi di campagna elettorale.

Stamane la candidata Baraldi ha organizzato una pedalata sociale di 25 chilometri attraverso le "Ville di San Prospero" presenti nelle 4 frazioni, che partirà alle 9 davanti al Municipio e si concluderà con uno street food alle 12.30 di nuovo davanti al Municipio.

Sauro Borghi, invece, martedì alle 21 al Bar del Centro (via Chiletti, 6) parteciperà, unico candidato ad avere accettato l’invito rivoltogli dal gruppo "Aimag per il territorio", ad un incontro in cui l’ex sindaco di San Felice Alberto Silvestri ed il professor Claudio Baccarani, professore emerito dell’università di Verona, esporranno le ragioni per cui va respinto l’accordo che prevede il passaggio del controllo di Aimag alla società quotata bolognese Hera.

Mentre, Bruno Fontana aspetta i suoi elettori per il comizio conclusivo che si terrà giovedì alle 21 in piazza con Dj Ans e la partecipazione di Enrico Gualdi e Sandro De Mura.

Alberto Greco