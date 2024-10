Scatta il blitz interforze al condominio ’Lambda’

Blitz interforze nel primo pomeriggio di ieri al condominio Lambda in via Emilia Ovest. Agenti della polizia di stato, polizia locale e guardia di finanza con unità cinofila antidroga sono entrati nel palazzone finito spesso al centro della cronaca per problemi legati alla microcriminalità.

Soltanto pochi giorni fa proprio davanti al condominio di via Emilia Ovest era scoppiata una lite tra due immigrati, uno dei quali era stato ferito con un coltello. I poliziotti che hanno partecipato al servizio hanno perlustrato le aree limitrofe allo stabile e il cortile del condominio anche con l’aiuto del cane antidroga della guardia di finanza. Sono inoltre stati identificati alcuni dei residenti, la stragrande maggioranza stranieri, e verificata la regolarità delle locazioni.

Un ragazzo senza documenti è stato portato in Questura per procedere alla sua identificazione. Il controllo è scattato dopo diverse segnalazioni di residenti e commercianti della zona che lamentano da tempo un via vai sospetto nell’area ed episodi di microcriminalità.

Emanuela Zanasi