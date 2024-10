Schianto a Soliera. Oggi l’ultimo saluto alla giovane mamma: "Una donna speciale"

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16,30 – presso la Funeral Home Terracielo di via Emilia Est – i funerali di Domenica Speria, la giovane mamma che nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita in un tragico incidente sulla strada provinciale Romana sud, all’altezza di Appalto di Soliera. Uno schianto fatale, tragico, nel cuore e nell’oscurità della notte, che non ha lasciato scampo alla 35enne, originaria del Lazio ma residente a Modena, dove lavorava come estetista in via Agnini.

Due le macchine coinvolte: una Dacia Duster condotta da un 47enne che ha riportato lievi ferite e una 500 Abarth, su cui viaggiava la donna, condotta da un uomo di 32 anni, amico della vittima e ancora ricoverato all’ospedale di Baggiovara.

Il 32enne è ora indagato per omicidio stradale.

Le condizioni di Domenica sono risultate da subito gravissime: all’arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco, è stata rianimata per oltre un’ora sul posto, e poi caricata sull’ambulanza del 118 verso l’ospedale più vicino, ossia il Ramazzini di Carpi. Si è tentato di tutto, una corsa contro il tempo, ma durante il tragitto la 35enne non ce l’ha fatta: è morta in ambulanza. La Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine sta operando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente fatale.

Oggi pomeriggio, la comunità potrà dare l’ultimo saluto alla giovane mamma. Nelle ore successive alla sua morte, sono stati tantissimi i messaggi di amici e conoscenti diffusi sui social, ma anche di persone che, pur non conoscendo la donna, sono rimasti sconvolti da questa tragedia, che ha improvvisamente spezzato sulle strade della nostra provincia la vita della giovane 35enne.

"Che la terra ti sia lieve amica, adesso puoi ballare con le tue stelle" scrive un’amica in un messaggio. "Mimma, quante risate ci siamo fatte a scuola, ricordi spensierate di ragazze. Ti ricorderò per sempre".

"Era una donna speciale – un altro messaggio sui social – che non dimenticheremo mai".