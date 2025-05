Schianto contro un tir, muore un carabinere

Lutto nel mondo dell’Arma. Ieri, in un tragico incidente stradale avvenuto sulla provinciale Nuova, a Spilamberto ha perso la vita un carabiniere fuori servizio. Il maresciallo capo Cosimo Friolo, 46 anni, stava percorrendo la strada al volante della sua Golf quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale dell’Unione, si è schiantato frontalmente contro un camion che proveniva dall’opposta direzione e, successivamente, contro una seconda vettura.

Il tremendo impatto si è verificato intorno alle 16.30 in località Ergastolo, sulla pedemontana appunto, in direzione Bologna.

Nell’impatto sono rimasti feriti lievemente anche altri due conducenti, un 28enne e un 48enne trasportati in ospedale a Vignola per gli accertamenti sanitari di rito.

Sul posto sono accorsi subito i pompieri di Vignola, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, l’elisoccorso e, appunto, la polizia locale.

All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per il militare non vi era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Per il militare non c’è stato nulla da fare.

Il maresciallo capo Friolo era residente con la famiglia, la compagna e la figlioletta di dodici anni a Vignola. Friolo era in servizio nel reparto anticrimine ed era stimato da tutti i colleghi.

Il dolore ieri è calato sul reparto provinciale appena appresa la notizia del suo tragico decesso. Ora sono in corso gli accertamenti, da parte degli agenti della polizia locale per riuscire a ricostruire la dinamica del tragico schianto.

