Scontro mortale, 26enne a processo

È trascorso un anno dal terribile schianto a Sant’Agata Bolognese, in cui perse la vita la 33enne Veronica De Micco. Nell’udienza di ieri in tribunale a Bologna, il gup ha rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio stradale una 26enne di origini albanesi e residente a Savignano. Si tratta dell’automobilista che il 14 gennaio 2022, procedendo a una velocità superiore al limite consentito su quel tratto, urtò l’auto di Veronica che proveniva da una via perpendicolare alla sua, e la centrò sulla fiancata destra causandole ferite che, purtroppo, non le lasciarono scampo. Per quanto riguarda l’iter risarcitorio una parte della famiglia si è affidata a Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella tutela dei familiari delle vittime di incidenti stradali. Non c’è, invece, costituzione di parte civile nel procedimento penale.