Scuole chiuse a Serramazzoni per la neve: disagi sull’Appennino di Modena

Neve a Modena: disagi e scuole chiuse

Allerta meteo in Emilia Romagna: in arrivo neve, vento di burrasca e mareggiate

Modena, 26 febbraio 2023 – E’ ufficialmente tornato l’inverno, la perturbazione fredda ha portato in dote 60 centimetri di neve sulle piste e 40 a fine giornata in molti centri dell’Appennino modenese, da Sestola a Pievepelago. Una situazione sicuramente favorevole per gli impianti sci.

Ma non sono mancati i disagi e le polemiche che solitamente accompagnano la viabilità in questi casi, con rallentamenti sul Carrai a Pavullo. Serramazzoni ha deciso che domani, lunedì 27 febbraio, le scuole resteranno chiuse suscitando polemiche social: "In montagna è sempre nevicato; un disagio per le famiglie". "Tenuto conto dell’allerta meteo, ho fatto una valutazione e ho preferito mettere tutti in sicurezza chiudendo le scuole, tenendo conto che è prevista altra neve nella notte" ha detto il sindaco Claudio Bartolacelli, che sulla viabilità puntualizza: "Rispetto alla scorsa nevicata, ci siamo organizzati meglio e siamo riusciti a trovare altri spalatori".

Dalla mattinata, in poco tempo è stata imbiancata tutta la fascia superiore ai 300 metri di altitudine e solo verso sera si sono attenuate le precipitazioni. In alcune zone si è trattato di bufere di neve, col vento gelido da nord est e raffiche intorno ai 70 chilometri all’ora. Il vento forte ha spazzato via la neve dal borgo di san Pellegrino in Alpe (Frassinoro), ma gli accumuli lungo la strada del passo Radici hanno richiesto vari interventi provinciali. I tecnici della Provincia sono al lavoro con le operazioni di spalata neve, proseguite in serata con la salatura delle strade.

Immancabili i problemi di circolazione per alcune vetture con pneumatici non adatti alla situazione. A Pavullo chiusa la ripida via Bottegone per evitare il ripetersi di tamponamenti. Qualche lamentela per strade sporche e rallentamenti con "difficoltà a raggiungere l’ospedale". Mentre a Sestola un pullman è finito fuori strada in via Del Passerino con passeggeri colti dal panico ma senza feriti gravi. E a Pievepelago alcuni turisti hanno perso le chiavi dell’auto Citroen nella neve e per ore le hanno cercate invano anche col metal detector.

Per raggiungere le stazioni sciistiche del Comprensorio Cimone la Polizia Municipale del Frignano ha fatto transitare solo auto con catene montate. Crollo delle temperature, per tutto il giorno sottozero a valle, meno 10 sulla vetta del Cimone.

Per domani l’Arpae regionale ha disposto una nuova allerta ‘arancione’ per vento e ‘gialla’ per neve. Discreto afflusso sulle piste da sci: "Il ritorno di temperature invernali – dice il presidente del consorzio del Cimone, Luciano Magnani – ci permetterà di mantenere le piste in condizioni ottimali pensiamo fino a Pasqua".