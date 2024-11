Sede Avis di Piumazzo, nuovo look: "Un intervento da 120mila euro"

Sono iniziati i lavori di riqualificazione alla sede Avis di Piumazzo, un immobile che ospita anche, al piano terra, un piccolo ambiente a servizio della polizia locale, al primo piano una serie di spazi assegnati alla protezione civile e alle organizzazioni ciclistiche, al secondo piano ambienti residenziali.

Ad annunciarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che spiegando questo intervento da 120mila euro di fondi del bilancio comunale rileva: "Anche se l’edificio si presenta in buono stato, necessita tuttavia di taluni interventi di ammodernamento. Il progetto architettonico prevede la rifunzionalizzazione degli spazi interni. Il nuovo accesso alla sede Avis avverrà dal fronte ovest e verranno ridistribuiti gli spazi in direzione ovest-est. Si prevede inoltre l’eliminazione di sei gradini per ricavare un ripostiglio: in precedenza i gradini servivano a raggiungere il pianerottolo del vano scala centrale, che però risulta essere completamente inutilizzato. L’intervento in questione non coinvolge la struttura portante, bensì le finiture. Si prevede la demolizione di parte delle pavimentazioni esistenti a quote diverse, in modo da realizzare un’unica nuova pavimentazione in gres ceramico perfettamente complanare. Inoltre saranno eseguiti degli interventi di miglioramento energetico. La durata stimata del cantiere è di un mese e mezzo".

m.ped.