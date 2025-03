Serena Dandini e i magici anni ’60

Oggi pomeriggio alle 17.30, Serena Dandini (foto Chieregato) al Bper Forum di Modena, presenta il suo ultimo libro, ‘Ragazze, è un attimo e torniamo indietro’, con la partecipazione di Michela Ponzani. La fine degli anni Sessanta, la Roma delle sere al Piper e dei cineforum, l’educazione sentimentale, politica, sessuale di un’adolescente nella seconda metà degli anni Sessanta. Un romanzo, il più autobiografico, che trascina dentro la magia e il mistero della giovinezza e che ha scritto pensando alle nuove generazioni. Roma, 1967. Sara Mei è stanca di essere una bambina: la terra di mezzo del ginnasio, su cui è appena approdata, già non le basta più e guarda ai piani superiori della scuola, dove ci sono le classi del liceo. Ad affascinarla è soprattutto un gruppo di ragazze spavalde, portatrici di una femminilità che ancora non conosce. Coraggiosa, piena di ironia, Sara si butta senza rete nel vortice di cambiamento che travolge la società. E arriva il 1969, l’anno dello sbarco sulla luna, per Sara quello in cui si scopre grande. L’incontro è a ingresso libero con prenotazione sul sito www.forumguidomonzani.it. L’evento anche in streaming Facebook e Youtube.