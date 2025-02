"Seta, necessari più finanziamenti. Il sindaco li chieda"

Sul tema Seta si continua a girare attorno al problema. Se vogliamo capire quale sia il colpevole del disastroso trasporto pubblico locale dobbiamo fare come nei film gialli: seguire la pista dei soldi. Il problema sta tutto qui, Seta non può funzionare perché non è sufficientemente finanziata. E ciò accade non solo perché il Governo taglia a dismisura le risorse pubbliche ma anche perché la Regione, che distribuisce questi scarsi finanziamenti alle aziende provinciali, non lo fa in modo equo.

Modena Volta Pagina sottolinea che "la rilevante disparità di finanziamenti che punisce Modena è inaccettabile. È compito del sindaco Mezzetti battersi per riequilibrare la situazione: dica a de Pasquale che il gioco è finito, che Modena rifiuta l’escamotage dell’Azienda unica regionale e che non vogliamo continuare a svolgere il ruolo di Cenerentola regionale. Basta con le ipocrisie. Un’azienda di trasporto pubblico efficiente va dotata di mezzi moderni e linee veloci. Questo è l’unico modo per ridurre l’incredibile numero di auto circolanti".