Si ferisce con la motosega: muore in giardino

Tragedia ieri verso l’ora di pranzo alla prima periferia di Carpi. Per cause in corso di accertamento, ma pare riconducibili ad un destino avverso, un carpigiano di 77 anni, Alberto Lina, ha perso la vita mentre stava segando i rami di un albero caduto nel suo giardino.

Il tutto è accaduto poco dopo le 13, in una abitazione di via Castione, non distante da via San Giacomo e della zona industriale verso l’autostrada: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe recato nel giardino della sua abitazione privata per tagliare con la motosega alcuni rami caduti o rimasti pericolanti dopo il temporale dell’altro giorno. Un gesto sicuramente fatto tante volte, da chi ama e si prende cura del giardino, ma che questa volta ha avuto un risvolto diverso e purtroppo tragico. Forse per una caduta o per un malore, il 77enne ha perso il controllo della motosega che gli avrebbe provocato una ferita profonda alla gola.

Tutti elementi che, uniti alla posizione del ritrovamento del corpo, portano a ipotizzare un tragico indicente domestico di natura del tutto accidentale. Saranno i Carabinieri a chiarire l’esatta dinamica che ha portato alla morte dell’uomo.

Sul posto, oltre all’Arma, sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed è anche atterrato l’elisoccorso proveniente da Bologna.

Ma le ferite riportate da Lina sarebbero state così gravi che agli operatori è rimasto solo l’ingrato compito di dichiararne il decesso nel giardino della sua abitazione. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente in città, dove Alberto era molto conosciuto e stimato, anche per la sua passione culinaria trasmessa alla figlia, che negli anni aveva avviato una attività di ristorazione molto apprezzata.

Il recupero della salma è avvenuto ad opera delle onoranze funebri Salvioli di Carpi che provvederanno anche all’organizzazione del funerale, la cui data però non è ancora stata fissata.

Tantissimi i messaggi di cordoglio ai familiari, comprensibilmente sotto choc per la tragedial nel ricordo di un uomo sempre generoso e disponibile, fortemente legato alla famiglia e ai suoi amatissimi nipoti.

Maria Silvia Cabri