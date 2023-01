Sir Robotics, sì alla nuova palazzina

L’azienda Sir – Robotics cresce e amplia la propria sede di strada Canaletto centro realizzando una nuova palazzina uffici annessa all’edificio produttivo esistente e riqualificando la palazzina uffici esistente. Il Consiglio comunale di Modena, ha infatti approvato la delibera che dà il via libera al permesso di costruire presentato dalla società Immobiliare Pace spa per la realizzazione dell’intervento, in deroga per densità edilizia e altezza agli strumenti urbanistici comunali sulla base dello strumento d’indirizzi sblocca Modena. Si sono espressi a favore Europa Verde-Verdi, Gruppo indipendente per Modena, Pd, Lega Modena, Alternativa popolare, Forza Italia, Modena civica, Fratelli d’Italia e Sinistra per Modena, astenuto M5s. "Il crescente sviluppo produttivo e commerciale della società Sir – Robotics, azienda altamente specializzata attiva nella robotica e nell’automazione in forte crescita e sviluppo – ha spiegato l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli presentando la delibera – impone alla società Immobiliare Pace, proprietaria dell’immobile, di aumentare le superfici a uso ufficio-servizi. L’ampliamento promuoverà la creazione di nuovi posti di lavoro e consentirà alla società di continuare a svolgere la propria attività in loco senza cercare soluzioni alternative fuori dal Comune di Modena, inoltre la ristrutturazione prevede anche interventi di riqualificazione energetica e sismica dell’edificio esistente, quindi, a tutti gli effetti soddisfa le esigenze di pubblico interesse". L’ampliamento in programma è pari a poco più di 3 mila metri quadrati, di cui circa 1.800 già previsti dagli strumenti urbanistici. La deroga rispetto alla capacità edificatoria riguarda quindi una superficie pari a 1.180 metri quadrati e una altezza oltre al previsto di sette metri. Quest’ultimo aspetto consentirà di mantenere un maggior distanziamento dai confini e un minor consumo di suolo, un’ottimizzazione della viabilità e della logistica del lotto e dell’accessibilità dalla strada in quota, oltre che una maggiore area verde.