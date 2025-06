Sulpl: "Inaccettabile. La Rossi si dimetta"

Dopo il centrodestra sassolese, anche il Sulpl, sindacato della polizia locale, chiede le dimissioni della consigliera comunale del Pd Sara Rebecca Rossi. "Riteniamo inaccettabile – si legge nella nota diffusa ieri dalla segretaria provinciale del sindacato – che un amministratore pubblico si lasci andare a tali considerazioni con un processo in atto. Di fatto si sta mettendo in dubbio il dettato costituzionale di innocenza fino al terzo grado di giudizio. Come Sulpl pretendiamo rispetto sia per i colleghi che stanno affrontando il processo sia per gli agenti che quotidianamente garantiscono la sicurezza urbana a Sassuolo."