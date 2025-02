Supermercato in arrivo a Vignola. Interrogazione in Regione

La questione del nuovo supermercato Coop che dovrebbe sorgere a Vignola tra la circonvallazione e via per Sassuolo tornerà sui banchi del consiglio della Regione Emilia Romagna, con un’interrogazione che chiede di fare luce sulla corretta procedura formale. I consiglieri di Fd’I Annalisa Arletti (prima firmataria) e Fernando Pulitanò (secondo firmatario), infatti, chiedono di sapere se, per la necessaria variante urbanistica, sia sufficiente il voto della giunta comunale (come è stato fatto fino a questo momento) o se occorra invece anche il voto del consiglio comunale (un atto che sarebbe ancora da produrre).

"La Regione – esortano i due consiglieri di FdI – faccia chiarezza sulle recenti scelte urbanistiche del Comune di Vignola, in particolare sul cambio di luogo e l’ampliamento di un centro commerciale. La Giunta comunale di Vignola, nel 2022, ha approvato lo schema di accordo che prevede una variante urbanistica che modifica la destinazione d’uso di un’area del territorio comunale, comportando l’adozione di atti di programmazione urbanistica che rientrano nella competenza del consiglio comunale".

Gli stessi consiglieri regionali rilevano inoltre come abbiano già interrogato sul tema lo stesso Comune di Vignola per avere spiegazioni sul tema, "senza però – si legge nella nota congiunta – avere ancora avuto risposta". Quindi, Annalisa Arletti e Fernando Pulitanò chiedono alla Giunta regionale se, "alla luce della normativa la competenza deliberativa sull’accordo fosse attribuibile al consiglio comunale piuttosto che alla giunta comunale; se l’approvazione da parte della giunta comunale di Vignola possa configurare un vizio di incompetenza, con conseguente annullabilità del provvedimento; quali siano gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione comunale e degli organi di controllo per sanare eventuali vizi di legittimità dell’atto adottato; quali misure intenda adottare la Regione Emilia-Romagna per garantire il rispetto delle competenze istituzionali nella pianificazione territoriale e urbanistica, evitando che situazioni simili possano ripetersi in altri Comuni".

m.ped.