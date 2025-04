Torna il servizio per pagare l’Imu

Torna a disposizione dei cittadini il servizio di compilazione degli F24, nato per dare un aiuto ai contribuenti per il calcolo della nuova Imu. Il servizio, interrotto l’anno scorso a causa di scarse risorse di personale, è pensato come supporto per chi non è seguito dai centri di assistenza fiscale o da consulenti. "Un aiuto ai piccoli proprietari che non sanno a chi rivolgersi: un servizio prezioso che come amministrazione vogliamo rimettere a disposizione della cittadinanza", dichiara l’assessore al Bilancio Davide Nostrini.