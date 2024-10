’Tutti in campo’ aiuta le famiglie. Sostegno fino a 420 euro

Contributi alle famiglie per sostenere la pratica sportiva di bambini e ragazzi: con "Tutti in campo – Diritti allo sport" l’amministrazione comunale di Maranello promuove un progetto indirizzato ai giovani dai 6 ai 16 anni per incentivare il diritto allo sport, tramite l’erogazione di contributi a favore delle famiglie per l’iscrizione dei propri figli a corsi di pratica sportiva per l’anno sportivo 2024/2025 che si svolgono presso gli impianti sportivi e le palestre comunali. La scadenza per la presentazione delle domande, che va presentata sul portale Entranext del Comune è il prossimo 31 ottobre. I requisiti sono la residenza nel Comune di Maranello, l’appartenenza a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE con valore uguale o inferiore a 15mila euro, essere iscritti ad un corso collettivo sportivo stagione 2024/2025 presso gli impianti sportivi o palestre che sorgono sul territorio comunale. Il contributo può essere richiesto per una sola disciplina sportiva ed è pari al 50% della spesa sostenuta, documentata dalle ricevute emesse dalla società sportiva per un importo massimo di 210 euro per atleta e di 420 euro per famiglia nel caso di 2 o più figli. Alla domanda è obbligatorio allegare copia della ricevuta emessa dalla società sportiva attestante l’avvenuto pagamento relativo al corso collettivo sportivo relativa all’a.s. 2024-2025.

Il contributo verrà liquidato direttamente alla famiglia entro il 28 febbraio 2025.

s.f.