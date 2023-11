Un aiuto ai più piccoli: "Conad e UniCredit sostengono Neonatologia"

Solidarietà per i piccolissimi: tutti insieme per la Neonatologia del Policlinico. UniCredit ha sostenuto l’acquisto di 3 apparecchiature per il monitoraggio tessutale regionale, mentre Conad ha lanciato una campagna di raccolta fondi durante le feste natalizie per l’acquisto di un sofisticato sistema di sostegno peer migliorare in modo sostanziale la respirazione dei piccoli e piccolissimi pazienti. Donazioni che supportano l’attività di Pollicino Associazione per il progresso della Neonatologia a Modena - Onlus.

"Queste apparecchiature - spiega Alberto Berardi, direttore della Neonatologia - sono molto importanti per il nostro lavoro. Il monitoraggio tissutale ci consente di ottenere, in tempo reale, informazioni sulla situazione dell’ossigeno dei singoli organi del neonato. Il respiratore, invece, è fondamentale per la ventilazione assistita dei nostri neonati". "Il ricovero in questo reparto - aggiunge Federica Cipolli, coordinatrice infermieristica della Neonatologia - è traumatico per il bambino e per la famiglia perché comporta una brusca interruzione del rapporto coi genitori. Il personale supporta le famiglie nel rafforzare il legame interrotto precocemente. Per questo, per consentire alle famiglie di stare il più possibile con il proprio bambino la nostra terapia intensiva è parte 24 ore su 24 e siamo dotati di un’area dedicata alle famiglie: una zona relax dove i genitori e fratellini possono riposare e mangiare e due stanze dove potersi fermare la notte". Una politica di non separazione che si fonda sul metodo Nidcap (Neonatal Individualized Developmental Care Asseesment Program) che prevede cure mirate al benessere del neonato e della sua famiglia, di cui la Neonatologia di Modena è stato il primo centro formatore in Italia. I genitori sono protagonisti nel percorso di cura del proprio figlio: il loro ruolo è integrato, imprescindibile e irrinunciabile. La vicinanza del bambino alla sua famiglia riduce in entrambi stress, paura, dolore e senso di solitudine e nei genitori il senso di inadeguatezza e la preoccupazione. "Poter raccogliere - commenta Fabrizio Ferrari, presidente di Pollicino - il contributo delle istituzioni di Modena e di indirizzare ai genitori dei piccoli prematuri. In questi anni si è creata una grande solidarietà attorno al Policlinico e a nome di tutti gli operatori di Pollicino ringrazio queste due istituzioni che hanno donato al reparto strumenti utili e preziosi per far crescere i neonati accolti nella terapia intensiva neonatale di Modena". Nata nel 1993 per favorire tutte le iniziative che promuovono il benessere del neonato pretermine e della sua famiglia, Pollicino è impegnata nell’assistenza morale, psicologica e materiale a genitori e familiari dei neonati ricoverati, ma ha conseguito importanti conquiste come il rinforzo del personale infermieristico in reparto, il finanziamento della ricerca, l’acquisto di nuove attrezzature.