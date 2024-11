Un confronto sulle aree verdi

Il Comune di Carpi organizza un incontro pubblico illustrativo sulle nuove normative contenute nel Regolamento del Verde Pubblico e Privato, approvato lo scorso marzo. L’assemblea, dal titolo ‘Il Verde in Città: regolamento e tutela’, si terrà mercoledì 27 novembre alle 18.15 in Auditorium Loria, alla presenza dell’assessore all’Ambiente Serena Pedrazzoli, del dirigente Renzo Pavignani e dell’agronomo Claudio Corazzin. "Si tratta di in momento di confronto che abbiamo voluto promuovere per illustrare al meglio le norme che sono contenute nel nuovo Regolamento del Verde, che riguardano le gestioni sia pubbliche che private – spiega l’assessore Serena Pedrazzoli -. Si tratta di un testo molto importante per il nostro Comune, che viene condiviso con tutti i Comuni delle Terre d’Argine ed è integrato con il nuovo Piano Urbanistico Generale e il regolamento edilizio. Questo ci consente di agire in maniera coordinata, nei diversi settori e tra pubblico e privato, soprattutto in chiave di tutela del verde". Infine, l’assessore rivolge un invito a partecipare "a tutte e tutti i cittadini coinvolti in prima persona, come privati o professionisti, ma anche coloro che sono interessati al tema a partecipare. Sarà l’occasione di rispondere alle domande e quesiti specifici, grazie alla presenza del dirigente e dell’agronomo esperto".