Unimore, boom di studenti. Oltre 8600 immatricolati: "Alto tasso d’occupazione"

Nell’anno accademico in corso, che ha visto la chiusura definitiva delle immatricolazioni nel mese di dicembre 2024, Unimore ha registrato un numero di immatricolati/e in deciso aumento rispetto all’anno precedente, con una crescita del + 5,4 %. Lo comunica lo stesso Ateneo facendo notare che "si tratta di un risultato decisamente migliore anche del dato medio del sistema accademico nazionale che vede le matricole in aumento di circa l’1%".

Per Unimore si registrano, nello specifico, 8.687 immatricolati/e per l’a.a 2024/25: 4.716 donne e 3.971 uomini.

"Un incremento importante che premia il lavoro costante dell’Ateneo non solo nel garantire sempre una didattica di qualità, ma anche nell’offrire ottimi percorsi sul piano occupazionale ai propri laureati e laureate".

Lo conferma l’ultimo Rapporto di AlmaLaurea, che per Unimore mostra ancora una volta tassi di occupazione superiori alla media regionale e nazionale e una retribuzione media dei laureati e laureate di primo e secondo livello che continua a crescere, mettendo in evidenza come un’esperienza formativa di qualità e le competenze acquisite nel percorso di studi possano influire assai positivamente sulle prospettive di lavoro e sul livello retributivo.

A un anno dal conseguimento del titolo triennale, il tasso di occupazione, che considera occupati tutti coloro che sono impegnati in un’attività retribuita, di lavoro o di formazione, si attesta all’81,9%, mentre i numeri relativi ai laureati di secondo livello (o magistrali) mostrano un tasso di occupazione dell’84,8% a un anno dal conseguimento del titolo (contro una media nazionale del 75,7% e regionale del 79,1%), percentuale che sale significativamente a cinque anni dalla laurea, con una percentuale del 91,3% (media nazionale 88,2% e regionale 89,6%).

Una curiosità: il dato delle iscrizioni, se scorporato per generi, mette in evidenza come il numero delle immatricolate sia cresciuto più del doppio rispetto a quello degli immatricolati: +7,43% le iscritte rispetto a un + 2,93% per gli iscritti.

"La scelta di un Ateneo – commenta il Magnifico Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro (nella foto) – è sempre un atto di fiducia, verso l’istituzione e verso il futuro che si desidera costruire. I numeri registrati quest’anno raccontano di un’università capace di essere punto di riferimento per chi cerca opportunità reali, un ambiente formativo solido e strumenti concreti per affrontare le sfide del domani. I risultati di Unimore, d’altronde, parlano chiaro: tassi di occupazione superiori alle medie regionali e nazionali e percorsi accademici che sanno tenere insieme preparazione e prospettive professionali. È la prova che una formazione di qualità crea valore, tanto per i singoli quanto per la collettività. Guardiamo al futuro con l’ambizione di crescere ulteriormente, in modo sostenibile e nell’ottica di confermarci una scelta di valore per chi desidera costruire il proprio domani".

Per consolidare questo importante trend di crescita delle immatricolazioni i Dipartimenti dell’Ateneo sono già pronti a presentarsi alle future matricole in occasione dell’annuale iniziativa di orientamento ’Unimore Orienta’, in programma il 19 febbraio 2025 per la presentazione in streaming delle Lauree Triennali e Magistrali a Ciclo Unico e il 18 e 19 marzo per la presentazione, sempre in streaming, delle Lauree Magistrali di secondo livello.

Le prenotazioni sono già aperte sul sito di Ateneo: www.unimore.it/it/unimoreorienta.