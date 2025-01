Baby vandali in azione a Carpi, nel mirino la palestra delle Focherini: tre denunciati

Carpi (Modena), 24 gennaio 2025 - Vandali in azione a Carpi (Modena), nel mirino la palestra comunale adiacente alle scuole Focherini: denunciati tre minorenni, individuati grazie alle indagini della polizia locale. I ragazzini si sarebbero introdotti nella struttura di notte, avrebbero provocato danni e abbandonato rifiuti con conseguenti disagi significativi per gli studenti che utilizzano regolarmente lo spazio per le attività scolastiche.

Intervento delle autorità locali

La polizia locale è riuscita a individuare i tre ragazzini che sono stati denunciati per invasione di edificio pubblico in concorso, a seguito di episodi di vandalismo e danneggiamenti all'interno della palestra.

“Questo intervento conferma l'importanza della vigilanza sul territorio per garantire il rispetto e la tutela del patrimonio pubblico." - ha detto il comandante della polizia locale, Davide Golfieri. "È essenziale promuovere nei giovani una maggiore consapevolezza e responsabilità verso i beni comuni, e continueremo a lavorare per prevenire episodi simili".

Dichiarazioni dell’assessora Poletti

"Un lavoro importante della Polizia Locale, che ringrazio," ha affermato l'assessora alla Sicurezza Paola Poletti, "ha permesso di individuare questi ragazzi, i quali hanno compiuto atti di vandalismo che hanno fortunatamente compromesso l’uso della palestra per poche ore, utili alla sanificazione dei locali. Sono stati denunciati, ma ora è necessario che questi ragazzi possano prendere coscienza del loro comportamento e, come comunità, impegnarci per far comprendere l’importanza dei luoghi e dei beni pubblici, al fine di evitare che questi episodi possano ripetersi".