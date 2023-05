Vis Run 5.30 a Pavullo (Modena): 1600 di corsa all’alba per sostenere le scuole

Pavullo (Modena), 30 maggio 2022 — E’ stata un’alba magnifica quella di stamattina a Pavullo. Non solo per i maestosi colori del cielo, ma anche per il successo della seconda edizione manifestazione sportiva ‘Vis Run 5.30’ che ha visto camminare o correre circa 1600 persone (tra le quali centinaia di bambini) lungo un circuito di 5,3 km che ha toccato la Campanella, le Arcate e il Campo d’Aviazione.

L’anello ciclopedonale dell’Aeroporto si è trasformato in una fitta serpentina di magliette verdi, abbracciate nel segno dei valori dello sport e della beneficienza.

L’intero ricavato dalle 2500 magliette vendute andrà infatti alle scuole elementari, medie e superiori del comune di Pavullo.

Grande soddisfazione da parte del gruppo Vis Hydraulics, promotore dell’iniziativa, insieme a Conad e Atletica Frignano. Superato abbondantemente il numero dei partecipanti alla prima edizione (nel 2019).