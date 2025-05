"Vittime del Covid, un parco per ricordarle"

Dall’altro giorno, Savignano sul Panaro ha ufficialmente un parco dedicato al ricordo delle vittime del Covid. Questo nuovo spazio, a metà strada sul Percorso Sole che porta da Doccia a Formica, è stato ricavato all’interno dell’area rinaturalizzata dove sorgeva il frantoio Meg. A inaugurarlo erano presenti tra gli altri il sindaco, Enrico Tagliavini, componenti della Giunta comunale e gli studenti del Consiglio comunale dei ragazzi, coordinato dalla professor Paola Malaguti.

"Abbiamo portato avanti – ha spiegato il sindaco, Enrico Tagliavini – una decisione del Consiglio comunale presa nel 2021, poco dopo l’istituzione della Giornata in memoria delle vittime del Covid-19". Non è un caso, peraltro, che il parco sia sorto proprio in questo punto. "L’amministrazione Caroli – ha proseguito Tagliavini – con un accordo con le società di escavazione ghiaia, garantì una quota di escavazioni a Magazzino e ottenne la rinaturalizzazione di questa zona e la sua trasformazione in parco pubblico. Nel 2023 poi, per completare l’opera, abbiamo partecipato a un bando della Regione Emilia Romagna, che ci ha permesso di installare cartellonistica, arredo urbano e giochi all’interno del parco. Il parco infatti è stata arredato e, oltre ad alcuni giochi, sono presenti pure panchine e cartelloni informativi sull’area naturalistica, per una fruizione da parte di diverse fasce d’età. Ma non solo: tra i "plus" di questa nuova area verde c’è anche il servizio di "book crossing", ovvero di scambio di libri.

Una novità, come ha sottolineato sempre il sindaco Tagliavini, suggerita e attuata dietro diretta indicazione del Consiglio comunale dei ragazzi di Savignano. In questo modo, nell’area verde appena inaugurata non si potrà solo giocare, ma anche rilassarsi con la lettura di un buon libro, messo a disposizione gratuitamente da altri lettori.

Il cantiere del parco a ricordo delle vittime del Covid proseguirà comunque ancora per alcune settimane, per aggiungere un ulteriore servizio a tutti gli utenti. "Per il completamento – conclude infatti il primo cittadino - manca solo la costruzione di un piccolo ponte che attraversi il Canale Torbido, con l’obiettivo di creare un anello di passeggiata che vada ad essere parallelo all’attuale Percorso Sole. La costruzione di questo piccolo ponte è a carico della ditta di escavazioni della ex cava e sarà completato entro poco tempo".

