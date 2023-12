Zampone e cotechino show: centinaia in piazza con Bottura, premiati gli chef del futuro

Modena, 17 dicembre 2023 – Oltre 300 persone , ieri mattina in piazza Roma, per l’ottava edizione del ’Concorso nazionale Zampone e Cotechino di Modena Igp’, una gara culinaria tra dieci istituti alberghieri provenienti da tutta Italia.

A presentare l’evento in diretta tv è stato Andrea Barbi, accompagnato dalla musica di Marco Ligabue. Giudice d’eccezione per questa importante rassegna, lo chef Massimo Bottura, che ha assaggiato uno ad uno tutti e dieci i piatti in gara, ciascuno creato cercando di unire il sapore tradizionale dei due prodotti modenesi con abbinamenti nuovi ed inaspettati.

Lo chef dell’Osteria Francescana è rimasto piacevolmente sorpreso da ognuna delle originali preparazioni, dispensando consigli ai giovani cuochi su come migliorare i propri piatti, non lesinando complimenti ai partecipanti in gara. Dopo aver provato tutte le creazioni in tavola, ad aggiudicarsi il premio per miglior piatto innovativo è stata la classe 4ª A dell’istituto alberghiero ’Gianni Brera’ di Como, portando un dessert composto da una glassa a specchio formata da purea di lamponi, croccante di cotechino come base, cioccolato bianco e pan di spagna alle lenticchie, finito da una mousse di cotechino con panna e latte condensato; il piatto ha colpito lo chef Bottura sia per l’originalità che per la preparazione impeccabile.

Al secondo posto si è piazzata la 3ª A del medesimo istituto ’Gianni Brera’, mentre la 3ª A dell’istituto ’Einstein Nebbia’ di Loreto è arrivata terza presentando un piatto intitolato ’Cotechino da Passeggio’, una curiosa rivisitazione di un noto gelato a stecco in chiave salata.

Massimo Bottura ha elogiato zampone e cotechino, nostre eccellenze: "Questi due prodotti sono ormai presenti sulle tavole di tutto il mondo. Rientrando da un lungo tour nella East Coast americana non ho fatto altro che parlare di cotechino e di questo piatto che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio. In diretta nazionale per la Bbc davanti a milioni di telespettatori mi è stato chiesto di presentare un piatto, ed ho portato una rivisitazione del mio cotechino, che ha lasciato tutti estasiati".

Lo chef stellato ha voluto anche lanciare un messaggio ai giovani in gara: "Sento che bisogna dare ai ragazzi l’opportunità di potersi esprimere, abbiamo voluto mantenere questa manifestazione perché è una manifestazione che parla di futuro, e se tu continui a fare sognare i ragazzi questo vuol dire creare per loro il futuro migliore. All’Osteria Francescana e nel mio gruppo oggi coinvolgo circa cinquecento ragazzi di tutto il mondo, e quindi voglio dire ai giovani di continuare a sognare, perché partendo da questi premi si può arrivare ad ottenere grandi risultati".

Anche il sindaco Giancarlo Muzzarelli ci ha tenuto ad elogiare le prelibatezze enogastronomiche modenesi: "Queste eccellenze del nostro territorio sono anche un richiamo turistico, un valore profondissimo della nostra terra. Sono contento che nel film ’Ferrari’, uscito in questi giorni al cinema, ci sia una scena dove si vede una tavola imbandita con zamponi e cotechini, e spero che i milioni di persone che vedranno il film siano attratti da questo piatto che ci rende orgogliosi in tutto il mondo".

E oggi in piazza spazio al Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia con le maestre sfogline.