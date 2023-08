Ztl a Modena, deroga per scortare le donne fin sotto casa: "Al mese 167 permessi"

Modena, 11 agosto 2023 – Tornare a casa da sole, tra i vicoli del centro storico, quasi mai è una passeggiata. Per questo il Comune di Modena ha studiato una strategia che potesse, in qualche modo, rendere per le donne il ritorno a casa più sicuro: di fatto, si tratta di poter richiedere un permesso temporaneo alle zone Ztl del centro, in modo da arrivare in auto, accompagnate, fin davanti al portone. Nei primi sette mesi dell’anno in corso, sono stati 1.169 i permessi concessi dall’Amministrazione a questo scopo.

Una media di 167 ogni mese: per dare l’idea di come una cosa banale, come camminare verso casa, nella propria città, venga percepita come un andare incontro al rischio di aggressioni, rapine, o peggio.

Questa possibilità esiste, gratuitamente, sin dal 2008: i veicoli ottengono un permesso per la Ztl dalle ore 20 alle 6. Il dato riportato sopra, tra l’altro, è in aumento rispetto agli ultimi anni e "segnala l’attenzione sul tema della sicurezza – considera il Comune – rispondendo alle esigenze delle donne, appunto residenti o domiciliate in zona Ztl, che vogliono tornare in centro storico in tutta tranquillità".

Nel 2023 i permessi erogati sono stati circa 5,5 su base quotidiana, il numero più alto degli ultimi cinque anni. "Se il trend si confermerà sino a fine anno, i valori del 2023 saranno allineati ai livelli pre-Covid" aggiunge l’Amministrazione.

Il fenomeno ha raggiunto il picco tra il 2015 e il 2016, quando la media ha sfiorato quota 8 permessi a notte, dopo un incremento progressivo avviato nel 2012 (1.432 permessi, poi 2.159 nel 2013 e 2.479 nel 2014).

Proprio nel 2012 l’attività era stata ampliata, passando dalla fascia oraria 23-5 all’attuale range 20-6. A partire dal 2017 le cifre del servizio sono risultate più contenute: 1.533 quell’anno, 2.010 nel 2018 e 1.842 nel 2019. Durante la pandemia e quindi attraversando le varie fasi di lockdown, la richiesta è logicamente calata molto (quasi 3,5 casi per notte).

In totale, dall’1 gennaio 2012 al 31 luglio 2023, di quest’anno le autorizzazioni rilasciate sono state oltre 22mila.

Come richiedere il permesso: le regole

L’autorizzazione viene rilasciata dalla polizia locale e consente il transito in Ztl previa comunicazione precedente all’ingresso nella Zona a traffico limitato o entro le 48 ore successive all’accompagnamento. Le telecamere della videosorveglianza comunale vigilano sul corretto transito dei mezzi autorizzati.

Auto e moto non possono procedere sulle corsie riservate se le donne accompagnate non sono residenti o domiciliate in questi particolari punti del centro storico (via Emilia centro nel tratto compreso tra vicolo Squallore e via Torre, corso Duomo e piazza Roma) in cui per tutti i veicoli vige il divieto permanente di circolazione: movimento, fermata e sosta.

Se fino all’anno scorso poi il permesso poteva essere richiesto anche via sms o telefonando al comando della Municipale, da alcuni mesi la procedura è esclusivamente da formalizzare online: occorre collegarsi al sito web https://pass.brav.it/Modena/FrontOffice e connettersi con le credenziali Spid.