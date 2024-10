"Ztl in centro, serve una strategia più chiara"

Ha suscitato curiosità la mozione depositata dal consigliere di Forza Italia Michele De Rosa, avente a oggetto la ‘Ztl in centro storico’: non ha, infatti, un contenuto critico nei confronti della Giunta ma chiede l’approvazione da parte dell’intero Consiglio comunale dell’operato dell’assessore Paola Poletti circa la sua presa di posizione sulla Ztl. Una posizione fortemente ridimensionata rispetto al progetto originario e che vede la Ztl "limitata a un paio di strade parallele a corso Alberto Pio (via Nova e via Giulio Rovighi) e poche altre vie". Posizione che ha ricevuto il plauso dei commercianti, delle associazioni di categoria e la soddisfazione da parte del comitato contro l’estensione della ZTL, portavoce di oltre 2.500 cittadini firmatari, di cui lo stesso De Rosa è stato il promotore. Ci sarà da vedere se ci sarà unità e quindi un’approvazione unanime da parte di tutti i consiglieri della maggioranza sull’operato dell’assessore Paola Poletti in tema di Ztl, a discapito delle posizioni espresse da alcuni consiglieri (entro la maggioranza targata Pd vi sono, ad esempio, Marco Truzzi, ossia l’allora assessore competente, e Marco di Nardo-Nonno Pep, da sempre uno dei primi e diretti sostenitori della Ztl su tutto il perimetro del centro storico). O se verranno anteposte tali posizioni con conseguente spaccatura all’interno della stessa maggioranza e quindi non approvazione unitaria nei confronti dell’assessore Poletti. Al riguardo, nei giorni scorsi, la lista civica Carpi Comune - Sinistre Unite ha espresso la sua dissonanza con la posizione più ‘ammorbidita’ dell’amministrazione in tema di estensione della Ztl. E proprio sul punto interviene Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale: "A Carpi è bastata la questione Ztl per dimostrare come, già a pochi mesi dalle elezioni, l’amministrazione comunale sia spaccata. Inoltre, per ora sembra che l’estensione dello Ztl interessi solo le vie Nova e Rovighi, ma è evidente che non esiste una strategia chiara per proseguire. Quali sono le reali intenzioni della nuova amministrazione?".

"Questo centro-sinistra – prosegue Arletti – che, nella paura di perdere le elezioni, ha messo insieme partiti molto distanti tra loro che spaziano dall’estrema sinistra a Italia Viva, non ha una visione chiara rispetto al futuro e dimostra ancora una volta di non essere in grado di governare la città in modo efficace". Dal canto loro, Confesercenti, CNA, Confcommercio e Lapam ribadiscono la contrarietà alla "riesumazione del progetto che prevedeva l’estensione integrale della Ztl a tutto il centro, che già era stato accantonato dalla precedente Giunta grazie al nostro deciso intervento. Non siamo contrari a priori a qualsiasi limitazione alle automobili, ma alle chiusure al traffico indiscriminate, non accompagnate da un incremento del trasporto pubblico e da una revisione del piano di sosta con la realizzazione di nuovi parcheggi".

Maria Silvia Cabri