Incidente a Sissa Trecasali: auto nel canale, muore ragazza di 23 anni

Parma (Sissa Trecasali), 19 marzo 2023 - Tragedia del sabato sera sulle strade del parmense. Un incidente mortale è avvenuto ieri 18 marzo, poco dopo le ore 20, per cause in corso di accertamento, un'auto è finita nel fosso e si è ribaltata all'altezza della frazione di Borgonovo.

Una studentessa universitaria di 23 anni, è morta dopo il ricovero in codice rosso nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Originaria di Crucoli Torretta, comune della provincia di Crotone, la 23enne viveva nel parmense da pochi mesi. Il fratello, poco più grande di lei, che si trovava in auto con la sorella, è ricoverato in ospedale gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo dell'auto, che sarebbe poi finita nel canale, lungo via Cavanna. Sul posto l'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Fidenza, che hanno effettuato i rilievi del caso.

*Notizia in aggiornamento