Acquaroli e la crescita: "Sostegno alle imprese per restare competitivi"

Stando alla scaletta degli interventi si potevano anche incrociare Francesco Acquaroli e Matteo Ricci e cioè i due competitor per le prossime elezioni regionali. Il primo per il centrodestra ed il secondo per il centrosinistra. Poteva accadere ma non è accaduto ieri mattina a Pesaro per l’assemblea annuale della Cna provinciale. Uno è uscito, e cioè Matteo Ricci, intorno alle 10,30 per raggiungere Urbino, mentre il presidente della Regione Francesco Acquaroli è atterrato a Pesaro con una forte ritardo annunciando al telefono ai consiglieri del centrodestra "che stava volando in autostrada".

Un palcoscenico tutto economico ieri mattina Pesaro per l’assemblea della Cna provinciale e Francesco Acquaroli, prendendo il microfono ha subito detto: "Le istituzioni devono mettersi in gioco accanto al mondo delle imprese per cercare di scegliere quelle che possono essere le strategie condivisibili e metterle in campo. In questi anni abbiamo lavorato insieme alla Camera di Commercio e alle associazioni di categoria per accompagnare la crescita del nostro sistema produttivo. Eravamo una delle regioni con più alto PIL e un modello di sviluppo esemplare, ma nel 2018 veniamo retrocessi come regione in transizione. Un duro colpo, e c’era chi diceva addirittura che retrocedere fosse un’opportunità. Da quell’evento noi dovevamo ripartire. Lo abbiamo fatto rimettendo al centro i territori, con una fase di concertazione e di confronto rispetto agli strumenti di cui dovevamo dotarci per invertire la rotta e tornare più competitivi. Lo abbiamo fatto co-finanziando il più velocemente possibile tutta la programmazione europea, avviando i bandi, ed oggi siamo la prima Regione in Italia per spesa dei fondi sociali, quindi per occupazione, formazione, inclusione, terza per impegni del Fers per la ricerca, lo sviluppo, l’internazionalizzazione". Acquaroli ha rivendicato il sostegno al mondo produttivo. "Abbiamo stanziato oltre 90 milioni di euro per l’accesso al credito e alla ricapitalizzazione delle imprese. Noi vogliamo restare aggrappati alle Regioni che sviluppano. Abbiamo affrontato anni complessi condizionati dalla pandemia e dalle conseguenze dei conflitti, ma noi dobbiamo continuare a mettere in campo una visione, una strategia comune, per riportare questa provincia (Pesaro, ndr) e questa regione al centro delle Regioni che trainano i propri territori di riferimento".

Intanto si annuncia un ritorno nell’agone politico sotto la bandiera di Fratelli d’Italia, come indipendente, di Giacomo Bugaro, ex candidato sindaco di Ancona nel 2009 e due volte con sigliere regionale con Forza Italia e con il Popolo delle Libertà. Un ritorno all’agone politico di uno degli enfant prodige della politica marchigiana perché ha ricoperto poi incarichi di vertice all’interno dell’azienda jesina Schiavoni.

