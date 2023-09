Addio a Steve dei bagni Re Sole. A tutti donava sempre un sorriso

Per tutti era il Gigante buono. Aveva sempre il sorriso e la battuta pronta con chiunque gli capitasse a tiro. Simpatico, istrionico, affettuoso, era l’anima giocosa della grande famiglia di bagni Re Sole. Ma da mesi una malattia lo aveva tenuto lontano dalla sua casa estiva in fondo a viale Trieste, fatta di cielo e sabbia, ombrelloni e lettini, giovani e risate. Fino all’altro ieri mattina, quando il suo corpo si è arreso. Se ne è andato così, dopo mesi di lotta, Steve Farquharson, originario della Giamaica, arrivato in Italia circa 20 anni fa e da 10 bagnino e collaboratore a bagni Re Sole. Aveva 53 anni. A dare la notizia della morte, sono state le titolari dello stabilimento balneare, a cui era legato non solo dal rapporto di lavoro, ma da una profonda amicizia e affetto. Erano la sua famiglia. La sua scomparsa ha fatto subito il giro della città e del web. Tantissimi i messaggi che corrono sui social. "È una di quelle persone di cui, per chi ebbe la fortuna di conoscerlo, è impossibile scordarsi. Perché Steve ha sempre avuto l’enorme capacità di saper donare un sorriso ed una battuta a chiunque. Proprio per questo ieri, in molti, hanno ripercorso momenti passati insieme". "Una persona sensibile ed affettuosa, che con il suo senso dell’umorismo riusciva sempre a colorare le giornate di tutti". "Hai realizzato il sogno di un ragazzino di 17 anni che voleva andare in America". E ancora: "Ti ricorderò come la persona che sapeva toglierti il broncio strappandoti sempre un sorriso". Il dolore per la sua prematura perdita addolora anche la sua famiglia di bagni Re Sole, "luogo in cui Steve ha lavorato con costanza e passione per anni. Con lui non perdiamo semplicemente uno stretto collaboratore ma un fratello ed un amico sincero". La data dei funerali non è ancora stata fissata ma sarà comunicata al più presto.

Elisabetta Rossi