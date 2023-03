Alberto Gregori, chi era il geometra morto in un incidente stradale a Pesaro

Pesaro, 31 marzo 2023 – "Un professionista esemplare, una persona sempre disponibile, siamo sconvolti". Giovanni Corsini, presidente dell'ordine dei geometri di Pesaro, ricorda così Alberto Gregori, 39 anni, deceduto la sera di giovedì in un incidente stradale la cui dinamica è ancora all'esame delle forze dell'ordine.

La sua moto si è schiantata contro un albero in via Gagarin. "Alberto era un professionista affermato, un grande lavoratore, sempre molto gentile con tutti", dicono i residenti di via Pantano dove il geometra aveva il suo studio. Alberto Gregori abitava a Cattolica. Lascia sua moglie e due figli.

L’incidente mortale a Pesaro

Giovedì sera Gregori era in sella alla sua Harley Davidson e stava avanzando in direzione Torraccia. All’improvviso, in prossimità di una curva, lo schianto contro un albero. L’urto è violentissimo e il 39enne finisce a terra con ferite gravissime. Sul posto arrivane le ambulanze, ma per il geometra, purtroppo, non c’è più nulla da fare.