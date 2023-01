Bagno di Capodanno 2023 a Pesaro: sessanta temerari in mare

Bagno di Capodanno a Pesaro

Pesaro, 1 gennaio 2023 – Sessanta bagnanti si sono gettati in mare stamattina in viale Trieste, tra i bagni Tino e la Rotonda Bruscoli - circolo Canottieri, e tra loro c'erano almeno 10 donne. I temerari avevano dai 14 ai 65 anni, molti col cappellino di Babbo Natale in testa.

E' stata rispettata la tradizione del primo tuffo in mare a Capodanno aiutata anche dalla temperatura, 15 gradi esternamente, e 10 quella dell'acqua. Un tuffo liberatorio e beneaugurante che i pesaresi non tralasciano di fare in qualunque situazione atmosferica.

A guardare in spiaggia e ad applaudire un centinaio di persone armate di telecamere e telefonini.