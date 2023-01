Bagno di Capodanno a Rimini: primo gennaio nelle acque gelide

Rimini, 1 gennaio 2023 – Si sono tuffati nelle fredde acque invernali del nostro Adriatico allo scoccare del mezzogiorno i temerari che ogni anno si ritrovano davanti al Presepe di sabbia di Torre Pedrera, quest’anno fatto in versione ridotta in esterno e non al coperto come gli scorsi anni.

Riccione – Pesaro – Fano

Quest'anno erano un bel gruppo non solo Riminesi ma anche da Firenze, Imola e Bergamo, presente anche un bimbo di 11 anni, il gruppo dopo le foto di rito in mezzo alle statue di sabbia si è diretto in acqua incitato da una bellissima e calorosissima folla.

Al rientro dalle acque gelate la cui temperatura era di 5° il Comitato di Torre Pedrera a deliziato tutti partecipanti con un caldo ristoro. Tutti felici si sono dati appuntamento al prossimo anno.