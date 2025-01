Bufera per il servizio di ’Report’ su Atim. Scambio di accuse tra Pd e il centrodestra

La trasmissione di Rai 3 "Report" è tornata ad occuparsi delle Marche dopo l’inchiesta fatta alcuni mesi fa sulla azienda Fileni di Jesi. Torna nelle Marche per occuparsi degli incarichi dati dal presidente regionale Francesco Acquaroli alla direzione di Atim, struttura creata per il sostegno al turismo. "Il servizio – dice Chantal Bomprezzi segretario regionale del Pd – ha portato all’attenzione del pubblico nazionale una serie di criticità che il gruppo consiliare Pd Marche denuncia da mesi: affidamenti diretti senza gara, milioni di euro destinati a società di cui si sa poco o nulla, uffici deserti e una gestione complessiva delle risorse pubbliche che appare priva di una qualsiasi trasparenza, nonché totalmente privi di efficacia". Che continua: "Secondo quanto emerso nell’inchiesta, solo la creazione dell’Atim è costata ai marchigiani ben 12 milioni di euro in soli due anni ed ha prodotto una struttura che la stessa Corte dei Conti ha definito un doppione costoso e inutile dell’assessorato al Turismo. Volano i milioni di euro a destra e a manca, ma le ricadute sul territorio sono nulle. Con quei soldi si sarebbero potute finanziare iniziative concrete per valorizzare le nostre eccellenze e sostenere gli operatori del turismo, che invece assistono impotenti a una gestione scellerata", ha concluso Bomprezzi.

Visione completamente opposta quella del centrodestra che difinisce il servizio della trasmissione Rai uno sparare a vuoto sul centrodestra. E viene tirata in ballo anche l’inchiesta Affidopoli e nel calderone finisce anche la consigliera Micaela Vitri. Scrive in un documento Elena Leonardi di Fratelli d’Italia: "Quello che tutti i marchigiani hanno potuto vedere ieri in tv è un classico servizio ad orologeria in vista delle prossime elezioni regionali, a cui ormai Report ci ha abituati. Perché non si sono invece occupati dell’inchiesta della Procura in corso a Pesaro su quello che succedeva in Comune quando era sindaco Matteo Ricci? Report sbaglia mira e il risultato è stato un servizio giornalistico basato solo su illazioni, puntualmente smentite dal Presidente Acquaroli che ha dimostrato, alla giornalista e ai cittadini, con numeri e dati incontrovertibili, che la realtà non è quella che racconta Report".

Atim è l’agenzia creata per favorire il turismo ed al suo vertice il presidente della Regione Acquaroli aveva messo Marco Bruschini, un romano spesso presente anche in città quando si è parlato di turismo durante la passata estate, e che ora ha lasciato l’incarico ad Ancona per tornare nella sua città, Roma, dove lavora per il ministero dell’Agricoltura.