Ciclovia Adriatica, inaugurato il nuovo tratto intitolato a Marco Pantani

Pesaro, 12 aprile 2024 – Un nuovo itinerario che costeggia il mar Adriatico è pronto a legare Marche e Romagna. E’ stata inaugurata la nuova Ciclovia Adriatica, un tratto ciclopedonale che collega la località di Colombarone (Pesaro Urbino) a Case Badioli (Rimini), con l’intento di mettere in sicurezza un’area urbanizzata e particolarmente trafficata. Il percorso, intitolato al ‘Pirata’ Marco Pantani, è lungo 2.550 metri, dei quali 1260 rientrano nel comune di Pesaro e 1290 in quello di Gabicce.

La Ciclovia Adriatica

La pista, che si distende lungo la Ss16 adriatica, si estende dal centro abitato di Colombarone (Pu) fino a quello di Case Badioli (Rn), proseguendo poi fino allo svincolo con la panoramica Adriatica in prossimità di Cattolica (Rn).

Il nuovo tracciato si delinea lungo la statale, nota per essere una strada molto trafficata, ed è intitolato alla memoria di Marco Pantani “per valorizzare, nel segno di Pesaro, città della Bicicletta, il ricordo di un grande uomo e un grande sportivo, una figura rimasta nel cuore della città”, come spiegato dal consigliere comunale di Pesaro Emanuele Gambini.

La pendenza della ciclovia ha un valore pari a quella della Statale stessa, tra lo 0 e il 2%, mentre la pista, a doppio senso di circolazione, prevede una larghezza di 2,6 metri e la presenza di un cordolo di 0,5 metri che la protegge dal traffico dei veicoli.

"Pesaro e Gabicce hanno lavorato bene insieme”

"Cresce la Bicipolitana e migliora la sicurezza stradale della città – afferma il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci -. La Ciclovia Adriatica è un’opera importante che collega Case Badioli a Colombarone e che avvicina due città che in questi anni hanno lavorato molto bene insieme, Pesaro e Gabicce. Grazie a questa ciclabile rendiamo più sostenibile la mobilità di questo tratto di strada, e lo rendiamo più sicuro. È un intervento che si unisce al sistema delle rotatorie che abbiamo realizzato, tra cui la recente rotatoria di Siligata, e svolto ascoltando le richieste dei cittadini”.

"Orgogliosi di essere qui oggi”

"Bellissimo inaugurare una ciclopedonale in un’area dove la bicicletta è di casa, nel paradiso dei ciclisti, che da oggi potranno percorrere 2500m della nuova pista intitolata a un campione indimenticato e amato come Marco Pantani – dichiara con soddisfazione l’assessore all’Operatività Enzo Belloni –. Il progetto è nato in sinergia tra il nostro e il Comune di Gabicce, arriva oltre il milione di euro grazie ai contributi delle Amministrazioni e della Regione, e risponde a una richiesta che la comunità di Colombarone faceva da anni. Anche per questo siamo particolarmente orgogliosi di essere qui oggi”.

"Con una delibera abbiamo ampliato il centro abitato di Colombarone – prosegue l’assessore -, verso nord arriviamo al Comune di Gabicce e verso Pesaro alla vecchia strada di Siligata. Questo ci permetterà di non dovere sempre attendere il parere di Anas, che ringraziamo, per i nostri interventi di messa in sicurezza della strada e che ci permetteranno di prolungare questo tratto di Bicipolitana. L’obiettivo è di farla proseguire per tutto il centro abitato di Colombarone”.

“Un’opera importante”

“Oggi inauguriamo un'opera importante - sostiene il sindaco di Gabicce, Domenico Pascuzzi -. Finalmente gli abitanti di Colombarone e Case Badioli possono raggiungere in bicicletta o a piedi il centro di Gabicce Mare in totale sicurezza. Ringrazio la Regione Marche, che nel 2017 ci ha permesso di ottenere questo importante finanziamento, e il Comune di Pesaro, capofila del progetto. Oltre alla Ciclovia Adriatica, si va così a mettere in sicurezza, dopo averla realizzata nel 2019, la rotatoria di via Don Luigi Sturzo a Case Badioli”.

I costi dell’intervento

Si tratta di un’opera dal costo complessivo di 1.075.000 euro, realizzata dalla ditta Tr Costruzioni di Perugia. Nella circostanza, il comune di Pesaro ha stanziato ben 115.000 euro, mentre quello di Gabicce 153.000. Le due cifre, aggiunte agli 807.000 euro elargiti come finanziamento dalla regione Marche, contribuiscono all’ammontare del valore economico complessivo delle operazioni.

"È un’infrastruttura importantissima che consente ai cittadini che vivono lungo la Statale di muoversi in sicurezza, senza l’uso dell’auto anche grazie ai nuovi marciapiedi realizzati in una zona che ne necessitava – sottolinea il vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Andrea Biancani –. Da evidenziare l’ingente impegno economico dato dalla Regione nel 2018, per quest’opera che può sembrare minore ma che invece migliora enormemente la qualità di vita dei residenti e dei tanti che trascorrono il proprio tempo libero percorrendo la Panoramica per poi raggiungere Pesaro o Gabicce. Come testimoniano i tanti fruitori che stanno già utilizzando la ciclopedonale in questi giorni”.