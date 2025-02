E’ tornata la neve sui monti. Gli sciatori sono già pronti, il “via libera“ ci sarà però oggi

Nevicata ieri sui monti del nostro Appennino. Diversi i centimetri caduti sul monte Catria e se come da previsioni ci saranno nuove precipitazioni, domani potrebbero essere aperti gli impianti e così dopo le quasi due settimane di sci e divertimento durante le festività natalizie, con migliaia e migliaia di appassionati a riempire il comprensorio montano, i gestori sono pronti a spalancare nuovamente le porte agli amanti dello sport sulla neve.

"La decisione verrà presa nella giornata di oggi – dicono dal Rifugio Cotalìne 1400 – siamo ottimisti. Se il semaforo sarà verde poi in base alla quantità di neve e alle condizioni metereologiche verranno comunicate le piste aperte e gli orari. Sicuramente, per la gioia dei più piccoli e delle famiglie, ci si potrà divertire con il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutte le Marche. Prenotazione obbligatoria: 334 1949991".

E ad attendere gli amanti della neve il rifugio con bar e ristorante. Per salire c’è la cabinovia, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1.400 metri mentre le strade sono chiuse con ordinanza provinciale. "Fondamentale – aggiungono dalla stazione sciistica – come sempre, rimanere aggiornati consultando il sito montecatria.com e le pagine social". Neve anche sul Monte Nerone aperto a pranzo il rifugio Corsini con specialità locali, imbiancato anche Carpegna.

