Gabicce Mare: attivato il pronto soccorso turistico

Gabicce Mare, 13 giugno 2024 - “Dal 15 giugno e fino al 15 settembre sarà attivo a Gabicce Mare il servizio di Potes turistica (ovvero l’ambulanza) con autista soccorritore e infermiere, con copertura diurna e serale: fascia oraria 8-14 e 18-24, con eventuale estensione alla fascia 14-18". L'annuncio è di Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente commissione sanità, il quale commenta: "L'attivazione del servizio di Potes Turistica a Gabicce è stata appena attivata. E' l’ennesimo segno di attenzione verso il pesarese".

È di qualche ora infatti, l'atto formale approvato dalla Giunta di centrodestra a guida Francesco Acquaroli. "Si tratta di un servizio importante per Gabicce - continua Baiocchi - che abbiamo sollecitato e seguito in tutte le sue fasi. Spetterà, ora, all’Ast di Pesaro Urbino procedere con l'organizzazione dei servizi. È l’ennesima dimostrazione dell’attenzione politica di questa maggioranza nei confronti del pesarese in generale e di Gabicce Mare, uno dei centri a maggior flusso turistico della nostra costa. Questo servizio è fondamentale, infatti, per un Comune che nella stagione estiva passa da poco meno di 6mila abitanti a 400mila presenze turistiche. In considerazione dell’aumento del fabbisogno di soccorso pre-ospedaliero correlato proprio ai flussi turistici e al fine di mantenere inalterati i livelli di efficienza del sistema di soccorso sanitario sul territorio, si è reso necessario potenziare il servizio di emergenza sanitaria territoriale per garantire la qualità del servizio reso alla cittadinanza e ai turisti”.