Pesaro, 19 febbraio 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Pesaro per un incidente avvenuto all’incrocio tra via Manara e via Menotti con due auto coinvolte di cui una si è ribaltata. Una persona è stata portata all’ospedale dal personale del 118, ma non sarebbe in gravi condizioni.

La squadra dei pompieri ha effettuato la messa in sicurezza delle auto coinvolte e dell’area dell’intervento. Sul posto la polizia locale per i rilievi.