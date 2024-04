Lascia il posto fisso per salvare il negozio della sua amica storica

Pesaro, 10 aprile 2024 – A 56 anni lascia il posto fisso per rilevare il negozio della sua amica storica che stava per chiudere. E’ la storia di Nicoletta Rastelli, ormai ex segretaria di studio dentistico, che a fine febbraio ha presentato le dimissioni per fare il "grande salto", prendendo il controllo dello storico negozio di elettricità, articoli per la casa e fai da te in via Morselli.

"Arte casa", in pieno centro, esiste da 40 anni e finora era stato gestito da Mariagrazia Lavanna: grazie al passaggio di testimone con l’amica Nicoletta non sarà l’ennesima saracinesca "storica" a chiudere definitivamente. "Da tanti anni – racconta Nicoletta – mi affaccio ogni mattina dalle finestre davanti alle vetrine, non potevo pensare di vederle chiuse e allo stesso tempo ho capito che potevo compiere un’ulteriore sfida personale per provare a tenerle accese proprio io."

E quella di Nicoletta è una doppia sfida: non solo la decisione coraggiosa di lasciare la sicurezza economica del lavoro dipendente, ma anche quella di rilevare un tipo di attività insidiata dalla concorrenza della grande distribuzione offrendo un’alternativa ‘sottocasa’ e a chilometro zero.

La decisione di Nicoletta è stata condivisa con tutti i parenti. "Ho fatto una riunione familiare – racconta –: li ho chiamati a raccolta e ho chiesto loro cosa ne pensassero della mia idea. Ovviamente mi hanno appoggiato anche per il grande legame di amicizia che mi lega a Maria Grazia da 30 anni. Questo angolo di centro storico è come se fosse uno spicchio di paese vecchio stile dove tutti si aiutano. Quando mio figlio era piccolo, ad esempio, mi capitava di chiedere a Maria Grazia di tenerlo in negozio giusto il tempo di fare un salto a fare la spesa. Ho quindi preso la decisione, con l’appoggio di tutti, e ho "timbrato il cartellino" per l’ultima volta il 25 marzo. Sabato scorso abbiamo fatto una festa per sancire il passaggio di testimone con Maria Grazia e ci siamo entrambe commosse: anche grazie al tam tam sui social sono intervenuti almeno 150 tra amici e vecchi clienti anche da Fano e anche l’assessore Enzo Belloni è venuto a farci gli auguri. Anche la forma di questo angolo di centro storico richiama quella di un piccolo paese, così raccolto intorno alla piazzetta e ora abbiamo l’idea di ravvivarla ulteriormente con una festa estiva che sarà di richiamo per tutti".

Dal canto suo Maria Grazia, ex titolare, nel negozio di via Morselli racconta di averci lasciato un pezzo di cuore. "È stato il luogo in cui ho trascorso più tempo, soprattutto negli ultimi anni. Non ha mai rappresentato solo una professione, ma più un modo di vivere e conoscere gli altri, provando a rispondere alle esigenze di coloro che sono entrati qui per cercare una tovaglia particolare o una classica colla, ma anche solo per fare due chiacchiere".