Maltempo a Pesaro, riapre a senso unico il cavalcaferrovia sulla Statale

Pesaro, 21 ottobre 2024 – «Riapre a senso unico (da Pesaro verso Fano) il Cavalcaferrovia SS16». L’annuncio è del sindaco Andrea Biancani, all’indomani delle pesantissime piogge che hanno messo ko la viabilità urbana. Attenzionato anche il sottopasso di Loreto, chiuso sabato scorso dopo che il livello dell’acqua aveva superato i 2 metri.

La chiusura del Cavalcaferrovia della SS16 era stata necessaria dopo che sabato scorso era franata la scarpata a causa delle forti piogge: «Da oggi è aperto alle auto, a senso unico, da Pesaro verso Fano. Mentre ai mezzi pensanti, camion e autobus, il transito è consentito anche da Fano verso Pesaro. Al momento il traffico è regolato dalla Polizia Locale, ma a partire dai prossimi giorni verrà posizionato un semaforo che consentirà il senso unico alternato verso entrambe le direzioni, senza congestionare ulteriormente via Kolbe», ha spiegato il sindaco Andrea Biancani con l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora.

Qquesta mattina Della Dora, accompagnata dal Centro Operativo, è stata in «via Della Rupola e in via dei Canneti, dove diverse piante hanno danneggiato il manto stradale, stiamo lavorando al ripristino. Così come attenzionato è il sottopasso di Loreto, una zona molto critica alla quale serve un intervento strutturale».

Gli altri «osservati speciali» sono Montegranaro, Muraglia, Loreto, Curvone della nazionale, strada Monte Ardizio. «L’idea di una programmazione settimanale della pulizia delle caditoie è stata azzeccata, un lavoro importante che proseguirà. La media è quella di circa 250 tombini a settimana. Si potrebbe fare di più? Noi ce la stiamo mettendo tutta».