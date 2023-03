Omicidio Pesaro, l’assassino di Panzieri sarà in Italia a giorni. Per lui subito la perizia psichiatrica

L’assassino Michael Alessandrini

Pesaro, 10 marzo 2023 – Michael Alessandrini sta per esser riportato in Italia. Non ha impugnato il provvedimento di arresto entro l’8 marzo davanti alla magistratura romena. L’ordinanza di custodia è dunque passata in ’giudicato’ e deve essere eseguita subito. Per questo, già da oggi o domani, l’Interpol organizzerà il viaggio di rientro dell’omicida reo confesso di Pierpaolo Panzieri, il ragazzo di 27 anni ucciso a coltellate, almeno 15, in casa sua dove aveva ospitato per la cena Michael Alessandrini, suo amico di infanzia trasformatosi nel suo carnefice. Per un movente che di fatto non sembra esistere. Dalle dichiarazioni di Alessandrini fatte alle autorità di polizia romene, sembra che la furia omicida sia scattata alla vista, nel cellulare della vittima, del numero della sua presunta fidanzata Julia, la quale alla polizia ha però negato di aver avuto una relazione sentimentale con Alessandrini. Un istinto di sangue, forse un raptus quello del 30enne che sembra abbia in qualche modo giustificato al magistrato romeno come se fosse stato spinto da qualcosa o qualcuno. Ma intanto avrebbe riallacciato i rapporti con i genitori che chiama al telefono molto spesso dalla cella di sicurezza di Timisoara. Ha ricevuto da loro aiuti in soldi, cibo,...