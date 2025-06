Più di 40 anni di fronte al mare. Addio a Tamburini, storico bagnino

Ieri mattina se ne è andato Sergio Tamburini, storico titolare dei Bagni Stefano 36 di viale Trieste. Per oltre quarant’anni è stato alla guida del suo stabilimento, che ha gestito poi insieme ai due figli Monica e Stefano (a cui è stato dedicato il nome dei bagni) e alla moglie Marisa, sempre al suo fianco. Una infaticabile presenza quella di Sergio, amato da tutti i suoi clienti e dai tanti turisti che ogni anno tornano a Bagni Stefano per trascorrere le loro vacanze. Impossibile non trovarlo ogni estate tra i suoi ombrelloni e lettini, sempre pronto a scambiare qualche battuta con i bagnanti e ad accoglierli con il sorriso.

"Mio padre – spiega Monica Tamburini – acquisì la spiaggia da un suo zio 41 anni fa e lo fece anche per offrire un’opportunità a noi due figli. E’ sempre stata una persona molto motivata e determinata. Fu il primo a Pesaro a mettere in spiaggia un frigo per i gelati, aveva anche installato un frigorifero per le bibite a gettoni. E sempre in città fu tra i primi bagnini ad aprire il bar in spiaggia. Era una persona sempre allegra – aggiunge Monica - molto amata da tutti perché aveva un cuore grande: ha davvero visto crescere generazioni di bagnanti, ma ha visto passare anche tantissimi turisti che sono sempre tornati da noi con grande piacere. In tanti, anche da Milano, saputo della scomparsa del babbo, ci hanno mandato messaggi di condoglianze e ci stanno telefonando e scrivendo tantissime persone".

Sergio è stato in spiaggia a fianco dei due figli fino a poco tempo fa: "Aveva subito una operazione al cuore, poi per un piccolo incidente avvenuto proprio in spiaggia, aveva rotto il femore – prosegue Monica -. Per questo da tre anni camminava aiutato da un deambulatore, ma scendeva sempre in spiaggia per stare insieme a noi, per scambiare due chiacchiere con i clienti e si fermava anche a cena con noi sempre in spiaggia".

Tamburini si è spento a casa a 88 anni. Questa sera, alle 18, alla Chiesa di Soria, il rosario. Domani, alle 15.30, il funerale. Per l’occasione sarà presente anche Don Franco Tamburini, cugino di Sergio, che co-celebrerà la funzione.

Alice Muri