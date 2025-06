"Quel sito non va bene per il nuovo ospedale"

Gli anti ospedale a Muraglia saranno questa mattina ricevuti dal prefetto Emanuela Saverio Greco. Il tema è noto: per Mauro Mosconi, Alessandro Di Domenico, Bruno Barbieri e Pia Perricci il sito indivoduato per la costruzione del nuovo ospedale non è sicuro, anzi pericoloso. "Andiamo dal Prefetto – dice Di Domenico – per contestare il luogo che è stato scelto perché per noi non è adatto, è pericoloso. Ci andiamo anche per capire se si può trovare un percorso condiviso per spostare l’edificazione del nuovo ospedale di Pesaro nell’area di Case Bruciate". Il Prefetto da parte sua aveva comunque già espresso che le competenze sull’argomento sono del comune di Pesaro e della Regione.